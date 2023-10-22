“عاجل” الأن زيادة في صرف التمويل الشخصي السعودي بدون تحويل الراتب أو شرط وجود كفيل

“عاجل” الأن زيادة في صرف التمويل الشخصي السعودي، التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب، التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب يعد التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب واحدًا من أهم الخدمات المالية التي تقدم للأفراد، إن تلبية احتياجاتنا المالية الشخصية يمكن أن يصبح أمرًا ملحًا في بعض الأحيان، وهذا يتطلب حلاً تمويلياً ملائماً، وبالطبع هناك حالات عديدة حيث يمكن للأفراد البحث عن خيارات تمويل شخصي مناسبة دون الحاجة إلى تحويل راتبهم.

التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب

هذا نوع من البيوع المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الشرعية ، ينطوي هذا النوع على امتلاك شخص ما للمعادن التي تم شراؤها من الأسواق العالمية، ثم يعرضها للبيع لك بنسبة ثابتة سنويًا ومعروفة، عندما تقوم بشراء هذه المعادن من هذا الشخص، ستقوم بتوكيل إدارة الخزينة في امتلاك هذه المعادن نيابة عنك، وذلك من خلال توقيع وكالة تمكنه من بيع هذه المعادن بالنيابة عنك للحصول على النقد.

مزايا التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب

إليك بعض المزايا والفوائد التي نقدمها:

التوافق مع الشريعة الإسلامية: نقدم خدمة مالية متوافقة مع الأحكام الشرعية الإسلامية.

الموافقة الفورية: يمكنك الحصول على الموافقة على طلبك بسرعة، ويمكنك استلام التمويل خلال 3 ساعات في حال استيفاء جميع المتطلبات.

مبلغ تمويل كبير: نقدم مبالغ تمويل تصل إلى 300,000 ريال سعودي لتلبية احتياجاتك المالية.

مدة تمويل مرنة: يمكنك تحديد مدة تمويل تصل إلى 5 سنوات (60 شهرًا) وفقًا لقدرتك على السداد.

تاريخ سداد مرن: لديك إمكانية تحديد تاريخ سداد الأقساط الشهرية بناءً على تفضيلاتك.

تمويل إضافي: بعد سداد 20٪ من مبلغ التمويل الأصلي، يمكنك الحصول على تمويل إضافي لتلبية احتياجاتك المالية الإضافية.

حماية في حالات الوفاة أو العجز الدائم: في حالة وفاة أو تعرضك للعجز الدائم سيتم الإعفاء من المديونية بعد تقديم المستندات المطلوبة للبنك.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي

لتكون مستحقًا للتمويل، يجب مراعاة الشروط والمعايير التالية: