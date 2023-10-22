“الوجبة الأخيرة ” منصة مظلتي الرعاية الاجتماعية 2023 | كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية العراق

منصة مظلتي الرعاية الاجتماعية 2023، يهتم عدد كبير من المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية الإطلاع على الكشوفات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة، حيث صرح مصدر مسؤول بالوزارة أنه يمكن للمواطن الإطلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

منصة مظلتي الرعاية الاجتماعية 2023

حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية 2023، من أهم برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية التي تسعى دائما لمساعدة عدد كبير من الاسر محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة الغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية وتوفير الدعم لهم سواء أكان الدعم أو المادي، وأشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم رفع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجية الأخيرة خلال الساعات الأولى المقبلة ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسماء في كل محافظة تلو الأخرى.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة .

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام للرجال.

ألا يقل سن المتقدمة من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقدمة عن 4 أفراد.

كما يجب ألا يكون المتقدم مستفيد من برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية.

وأخيراً ألا يكون المتقدم لديه أصول أو عقارات .

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق قد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والذي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية .