مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو الآن قناة beIN Sports 1 HD الدوري الأسباني 2023-24 “لا ليغا”

شاهد الآن مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر قناة beIN Sports 1 HD الدوري الأسباني 2023-24 “لا ليغا” تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مباراة مثيرة في الدوري الإسباني بين فريق برشلونة وفريق أتلتيك بيلباو. يترقب المشجعون هذا اللقاء المثير الذي يأتي ضمن منافسات الجولة التاسعة، والذي يعد فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار ومواصلة تصدر المنافسة على صدارة الجدول.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو مساء اليوم الأحد الذي يوافق تاريخ 22 أكتوبر 2023، وذلك في إطار الجولة رقم 10 من الدوري الإسباني (لا ليغا). ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. وسيكون لويس كومبانيس الأولمبي مسرحًا لهذا الصراع الرياضي المثير بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

ستتمكن الجماهير من مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو عبر قنوات beIN Sports 1 HD المشفر ويتولى المعلق الرياضي خالد الحدي مهمة التعليق على أحداث المباراة خلال الشوطين الأول والثاني. تحمل هذه القناة حقوق بث بطولة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ستوفر هذه القناة فرصة للمشجعين لمتابعة كل تفاصيل هذا الصراع الكروي المهم بين الفريقين.

تشكيل برشلونة الرسمي

أعلن المدير الفني لبرشلونة (تشافي هيرنانديز)، تشكيلة برشلونة الرسمية اليوم وجاءت كالآتي:

المرمى: تير شتيجن

الدفاع: كريستنسن، كانسيلو، بالدي، إينيجو

الوسط: جافي، جاندوجان، فيرمين، روميو.

الهججوم: جواو فيليكس، فيران.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو الآن من خلال الاشتراك في خدمة بين كونكت (beIN CONNECT)، أو تحميل تطبيق تود (TOD TV)، وبإمكانك أيضًا متابعة أحداث مباراة البارسا وأتلتيك خلال الشوط الأول والشوط الثاني بالطرق التالية