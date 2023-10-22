“الأن”خطوات تنزيل Grand Theft Auto 6 من Rockstar Games أخيرا موعد نزول نسخة 2024 الرسمية

“الأن”خطوات تنزيل Grand Theft Auto 6، هناك أخبار رسمية محدودة عن Grand Theft Auto 6 بعد الإعلان الرسمي في فبراير 2022، ظلت Rockstar Games ملتزمة الصمت نسبيًا بشأن الجزء الثاني الذي طال انتظاره، وهي استراتيجية مشتركة للمطورومع ذلك، كان المشجعون مشغولين بالتسريب الكبير وردود الفعل التي تلت ذلك، يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول التسريب أدناه.

الكشف الأولي لـ Rockstar عن لعبة GTA 6

في وقت سابق من فبراير 2022 أعلنت Rockstar Games لأول مرة أن GTA 6 “تجري على قدم وساق” من خلال تحديث أوسع لـ GTA 5 وGTA Online Community، يمثل هذا التأكيد بداية “التطوير النشط” للعبة Grand Theft Auto 6، وأعربت Rockstar عن تقديرها لدعم الجماهير وحماسهم للمستقبل.

طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 نسخة 2024

تعود سلسلة ألعاب الحركة الشهيرة مع Grand Theft Auto VI. أكدت شركة Rockstar Games، العقل المدبر وراء سلسلة GTA الشهيرة، أن هناك إصدارًا جديدًا قيد الإعداد حاليًا. لكن تاريخ نشره الرسمي لا يزال غير معروف ولكن يمكننا طرح خطوات تحميل جاتا 6 الجديدة وهي كالتالي:

قم بالتأكيد من توصيل هاتفك المحمول بشبكة انترنت جيدة وعالية السرعه.

ثم انتقل الي جوجل بلاي للاندرويد أ, متجر ابل استور للايفون.

ثم اضغط علي خانة البحث لتتمكن من الوصول الي الصفحة الرسمية للعبة جراند ثفت

أوتو 6 الأصلية.

أوتو 6 الأصلية. بعد أن تنتقل لصفحة اللعبة اضغط علي كلمة تحميل جاتا 6.

الأن لابد من استكمال خطوات التثبيت حتي تتمكن من تشغيل اللعبة وبدء الأستمتاع بها.

موعد نزول لعبة جراند ثقت أوتو 6

تقدم GTA 6 الوضع الحالي منذ التأكيد السري على GTA 6 في تحديث مجتمع GTA 5 في فبراير 2022، قدمت Rockstar Games الحد الأدنى من المعلومات حول اللعبة المرتقبة. ذكر التحديث في الأصل أن “التطوير النشط للجزء التالي من سلسلة Grand Theft Auto، كان المشجعون حريصين على الحصول على المزيد من الأخبار، لكن التحديثات الرسمية كانت نادرة.