رسميا.. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 قبل أي حد
نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
ازداد البحث في دولة العراق عن موعد امتحانات الدور الثالث للسادس الاعدادي وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم بالعراق عن الموعد بشكل رسمي على شبكات الانترنت بدلا من الذهاب إلى المدارس وذلك بعد الإنتهاء من نشر نتائج الدور الثاني بشكل رسمي، وطالبت وزارة التربية والتعليم من الطلاب الاجتهاد ثم الاجتهاد وذلك لتخطي الدور الثالث.
موعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 بالعراق
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم بالعراق، كانت قد أعلنت عن بعض الصفوف التي ستخوض امتحان الدور الثالث وهي:
السادس الإبتدائي مادتين.
السادس الاعدادي جميع المواد.
الثالث المتوسط ثلاث مواد.
فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن مواعيد الامتحانات للدور الثالث وجاءت كالتالي:
ومن المقرر أن يؤدي طلاب السادس الاعدادي امتحان الدور الثالث في الواحدة ظهر يوم الأربعاء الموافق ال 25 من شهر اكتوبر لعام 2023، وستستمر الامتحانات حتى يوم 1 نوفمبر لعام 2023، فيما استقام امتحانات الثالث المتوسط بدءا من يوم 25 اكتوبر وتستمر حتى 2 نوفمبر.
رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023
يمكنك الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي الدور الثالث كما أعلنت وزارة التربية بالعراق من خلال اتباع الخطوات التالية:
في البداية يجب عليك الذهاب إلى موقع وزارة التربية بالعراق من هنا.
بعد ذلك قم بالنقر على رابط الاستعلام ثم اختر السادس الاعدادي.
بعد ذلك قم بكتابة كافة المعلومات المطلوبة منك ثم اضغط على استعلام.