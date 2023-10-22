بالخطوات.. طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل بكل سهولة والطعم يجنن
عرضت الشيف نجلاء الشرشابي خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل دجاج كنتاكي بطريقة سهلة وبسيطة، ويمكنك تحضيرها على وجبة الغداء بجانب الأرز الريزو والخبز الطازج.
المكونات:
– دجاجة كاملة “كيلو”
– كوب دقيق أبيض
– نصف كوب ماء
– ملعقة كبيرة من النشا
– ملعقة كبيرة ثوم بودرة
– ملعقة كبيرة بصل بودرة
– 2 ملعقة صغيرة من البابريكا
– 2ملعقة صغيرة من الكركم
– ملعقة صغيرة من البيكينج باودر
– ملح
– فلفل أسود مطحون
– شطة حسب الرغبة
– دقيق لتغطية الدجاج
– زيت للقلي
طريقة التحضير:
– أولًا تغسل الفرخة جيدًا ثم تقطع 8 قطع، ثم توضع في مصفاه لحين تحضير التتبيلة.
– احضري بولة عميقة وضعي فيها المكونات الجافة وهي الدقيق والملح والفلفل الأسود والنشا والثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا والكركم والبيكينج بودر والشطة، وقلبيهم جيدًا.
– ضعي الماء على خليط المكونات الجافة، ثم قلبي جيدًا حتى تحصلين على عجينة شبه سائلة.
– أضيفي قطع الدجاج لخليط الدقيق، وقلبيها جيدًا حتى يغطي الخليط الدجاج بالكامل.
– احضري طبق مسطح وواسع وضعي فيه الدقيق ثم قومي برفع قطع الدجاج من خليط الدقيق المُتبل، ثم تغمس في الدقيق جيدًا حتى يغطي قطع الدجاج بالكامل.
– احضري طاسة عميقة بها زيت غزير على نار مرتفعة وانتظري حتى يسخن ثم ضعى قطع الدجاج في الزيت، ثم قومى بتهدئة النار قليلًا وقومى بتغطيتها.
– قومى بتقليب قطع الدجاج على الجانبين حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
– يرفع الدجاج المقلي على ورق مطبخ حتى تتخلصين من الزيت الزائد، ثم قدميه بالهنا والشفا.