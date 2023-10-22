الأرز الريزو بطريقة سهلة وأحلى من المطاعم

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل أرز الريزو بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكنك تحضيره على وجبة الغداء بجانب دجاج كنتاكي بكل سهولة في المنزل.

المكونات:

نصف كيلو أرز.

لتر ماء.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة من كل من الكركم والكاري وبودرة الثوم وبودرة البصل والفلفل الأسمر.

2 مكعب ماجي.

ملعقة كبيرة من كل من السكر والكاتشب.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

احضري حلة متوسطة على النار وضعي فيها مكعب زبدة كبير، ثم أضيفي البصل وقلبي جيدًا حتى يذبل ثم أضيفي إليه السكر وقلبي حتى يتكرمل.

أضيفي مكعب ماجي ثم البهارات وهي الكركم، والكاري، والبصل البودر، والثوم البودر، والفلفل الأسود، وقلبيها جيدًا.

أضيفي ملعقة كاتشب للخليط وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

أضيفي الأرز المغسول والمصفى وقلبيهم جيدًا، ثم أضيفي مقدار الماء الساخن.

اتركي الأرز على نار متوسطة الحرارة، حتى يتشرب مائه، ثم اخفضي النار، وقلبيه من حين لآخر حتى ينضج.

يرفع الأرز من على النار ثم يوضع في طبق التقديم مع قطع الدجاج، وبالهناء والشفاء.