طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بمنتهى السهولة

عرضت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكنك تحضيرها لأطفالك وتزيينها بالكريمة أو الشكولاتة حسب الرغبة.

المكونات:

2 كوب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب وربع من الحليب.

كوب إلا ربع من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 بيضات.

طريقة التحضير:

أولًا يسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

احضري بولة عميقة وضعي فيها الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح وقلبيهم جيدًا.

أحضري بولة أخرى واخفقي فيها البيض والسكر والفانيليا بواسطة المضرب الكهربائي حتى تحصلين على قوام كريمي.

أضيفي الزبدة واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا والحليب بالتبادل مع الخفق حتى تحصلين على عجينة الكيك.

احضري صينية مدهونة بالزبدة ورشيها بالدقيق، واسكبي فيها خليط الكيك، ثم ضعيها في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا حتى ينضج الكيك ويأخذ اللون الذهبي المعتاد.

يترك الكيك حتى يبرد، ويمكنك تزيينه بالكريمة أو صوص الشوكولاتة حسب الرغبة وتقدم بالهناء والشفاء.