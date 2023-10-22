يلا لايف LIVE .. بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيك بلباو الآن 22-10-2023 يلا شوت حصري | مباراة برشلونة مباشر bein sport

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم بث مباشر، يسعي نادي برشلونة في تلك المباراة ان يحقق الفوز المستحق من اجل الحفاظ علي مركذة في الدوري والحفاظ علي القلب الذي حققة في الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني تشافي، وتقام مواجهة النادي الكتالوني ونظيرة اتلتك بلباو علي ملعب استاد مونتجويك.

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم بث مباشر

وهناك الكثير من الاشاعات بالساعات الماضية حول جوهرة النادي الكتالوني لاعب لامين يامال من اجل تجديد عقدة مع النادي حتي عام 2026 القادم ويسعي من اجل الحفاظ علية مدي اطول حيث قد قدم اللاعب منذ ان ظهر الكثير من المباريات القوة وفي الكثير من المباريات التي خاضها مع الفريق في مختلف البطولات .

تشكيل أتلتيك بلباو :

حراسة المرمى: سيمون

الدفاع: دي ماركوس – فيفيان – ألفاريز – بيرشيش

الوسط: جارسيا – هيرير

الهجوم: سانس – ويلامز – جورث – مون

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يدخل نادي برشلونة مباراة اليوم وهو في المركذ الرابع برصيد 21 نقطة عقب ان لاعب 9 مباريات حقق الفوز في ست مباريات وتعادل في ثلاثة ولم يخسر اي مباراة حتي الان وفي اخر خمس مباريات لة حقق الفوز في ثلاث مباريات لة وتعادل في مبارتيان .

مباراة برشلونة اليوم بث مباشر

بينما علي الركن الاخر يحتل نادي أتلتيك بيلباو المركذ السادس برصيد 17 نقطة حيث خاض 9 مباريات حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في مباريتان وخسر في مثلهوم وفي اخر خمس جولات لة حقق الفوز في ثلاث مباريتات وتعادل في مباراة وخسر في مباراة اخري.

ويدخل النادي الكتالوني ويريد ان يحقق الفوز من اجل تصدر الدوري عقب تعادل ريال مدريد امام اشبيلية بالمباراة الماضية وجدير ان النادي الكتالوني يمر هو الاخر بفترة صعبة من اصابات وغيرة .