عشان تكون عارف “يوجد زيادة في رواتب الموظفين شهر اكتوبر” وهتضمن فئات معينة اتأكد أنت منهم ولا لا؟
هل يوجد زيادة في رواتب الموظفين هذا الشهر ؟
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لغلاء المعيشة للمعاشات الأساسية بزيادة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقد قاموا برفع حتى الاعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36000 جنيه الى 45 الف جنيه للعاملين من الجهاز الإداري للدولة وقاموا أيضا بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها حتى تصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه وقرر زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة تقريبا، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بإعداد حزمة حتى تحسن من دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وذلك في شهر أكتوبر الماضي عام 2023 وقد وافق نقل ليس الوزراء المصري على هذا القرار والذي يشمل إقرار علاوة استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة ويكون ذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه شهريا وقد اصدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تضم مليون أسرة الى برنامج تكافل وكرامة.