كلها أيام وبس “الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الشتوي 2023” أعرف أمتى عشان تضبط وقتك

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الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الشتوي 2023

رسميا سيتم تطبيق التوقيت الشتوي عام 2023 في مصر من قبل ما اعلن مجلس الوزراء عن عودة التوقيت الصيفي في مصر خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي وقد جاء تنفيذ هذا القرار بعد توقف لسنوات طويلة حيث كان معمولا به في مصر منذ سبع سنوات على أن يقوم التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء ويكون موعد بدء التوقيت الشتوي عام 2023 مع بداية خريف 2023 حيث ينتظر الموظفون بالقطاعات المختلفة معرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي وكان من المقرر أن يتم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من آخر خميس في شهر أكتوبر عام 2023 الموافق 26/10/2023 ويجب أن يقوم المواطنين بتأخير الساعة 60 دقيقة للوراء، حيث انها تم الكشف من قبل مجلس الوزراء في تصريحات سابقة عن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2023 له عديد من الفوائد التي تعود على الدولة بمكاسب ويكون ذلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة في ظل ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، كما قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان للتوقيت الشتوي عدة فوائد مثل توفير مبلغ 25 مليون دولار وفقا للدراسات المتقدمة من وزاره الكهرباء في انتاج الكهرباء وتوفير 1% من استهلاك الكهرباء ويؤدي هذا الأمر لتوفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.