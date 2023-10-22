الان رابط تحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2023 في العراق ” منصة مظلتي”

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة، 2023، حيث تعَدُّ قوائمُ المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من بين القضايا البارزة التي أثارت اهتمامًا كبيرًا بين العديد من المواطنين العراقيين، فالبرنامج الحكومي هذا يحمل أهميةً بالغة بسبب المساعدات المالية التي يقدمها للأسر الفقيرة والمحتاجة في العراق، وبناءً على ذلك، يبحث عدد كبير من المواطنين العراقيين عن رابط الدفعة القادمة للحصول على قوائم أسماء المستفيدين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر رابط “مظلتي”.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

نحن على بُعد أيام قليلة من إعلان أسماء المستفيدين في الدفعة السادسة من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023. هذا الإعلان جاء وفقًا لتصريحات صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث أكد المتحدث الرسمي للوزارة ذلك، وسيتاح للجميع تحميل قوائم أسماء المستفيدين عبر الموقع الرسمي للوزارة. وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن انتهاء أعمال لجان الفحص والبحث الاجتماعي، حيث تم فحص ودراسة طلبات الأسر العراقية لضمان حصولها على الدعم المالي المناسب.

رابط المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

بإمكان جميع الأسر العراقية التحقق من أهليتهم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية أو عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوصول إلى رابط منصة مظلتي الإلكترونية.

ثانيًا: بالنقر على رمز “استعلام أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023”

ثالثًا: أدخل البيانات المطلوبة (الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية) وتأكد من صحتها.

رابعًا: انقر على زر “الاستعلام” وستظهر لك قوائم الأسماء لجميع المستفيدين