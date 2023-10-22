4 زيت و3 سكر “مبلغ الفرد في التموين شهر نوفمبر 2023” .. هيوصل لـ 100 جنية للبالغ !! أحسب هتاخد تموين أيه؟

قامت وزاره التموين والتجارة الداخلية بإتاحة العديد من السلع الغذائية التموينية لحاملي بطاقات التموين حيث يتم صرف السلع مع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن ويكون ذلك بجانب طرح جميع السلع التموينية الأساسية بأسعار منخفضة عن الأسعار الخاصة بالمنتجات المثلية لها في جميع الأسواق لمعرفة مبلغ الفرد في التموين في شهر نوفمبر لعام 2023 تابعوا معي هذا المقال.

مبلغ الفرد في التموين شهر نوفمبر 2023

قامت وزارة التموين بتحديد حصة الفرد وذلك من ضمن قائمه الأسعار التموينية على البطاقة التموينية بمعدل 2 كيلو سكر للفرد وبحد أقصى 8 كيلو سكر على البطاقة المكونة من اربع افراد ويكون نصيب الفرد من الزيت عبوة 800 مللي وبحد اقصى اربع زجاجات للبطاقة ويكون نصيب الفرد 2 كيلو ارز للبطاقة التي يتعدى عدد أفرادها ثلاث افراد وواحد كيلو البطاقة التي يقل عددها عن ذلك، كم اتخذت الوزارة بقيادة الدكتور مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الخطوات لتأمين مخزون استراتيجي من جميع المنتجات وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة من تفادي أي أزمات قد تتعلق بنقص السلع التموينية وما يثبت ذلك هو نجاح الحكومة في تفادي العديد من الأزمات التي تتعلق من نقص السلع طوال فترة الجائحة كورونا ومن خلال الحرب الروسية الأوكرانية، ورغم تعرض العديد من الدول الكبرى للأزمات التي تتعلق بنقص السلع الغذائية الى ان الدولة المصرية نجحت في تخطيط وتامين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية برغم الظروف الصعبة.