عاجل “موعد صرف السلع التموينية بالزيادة الجديدة” أعرف هتاخد تموين أيه الشهر ده

موعد صرف التموين للمواليد الجدد 2023،زيادة التموين 100 جنيه 2023،آخر قرارات وزير التموين الجديد 2023، آخر قرارات وزارة التموين، أسعار السلع التموينية، زيادة البطاقة التموينية، متى يبدأ صرف التموين للمواليد الجدد، طريقة تشغيل ماكينة صرف السلع التموينية، يتم التساؤل من قبل العديد من المواطنين عن موعد صرف تمويل شهر أكتوبر بالزيادة وكان ذلك بعد حزمة القرارات الأخيرة التي قد اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات لمواجهة التضخم الحالية وكان من جانبها تستعد وزاره التموين والتجارة الداخلية لصرف قائمة من السلع التموينية اعتبارا من يوم 1 اكتوبر عام 2023 ويكون ذلك لجميع حاملي البطاقات التموينية والذي يبلغ عددهم نحو 23 مليون بطاقة تقريبا لمعرفة موعد صرف السلع بالزيادة واسعارها تابعوا معي هذا المقال.

موعد صرف السلع التموينية بالزيادة

يبدأ صرف التموين من أول أيام شهر أكتوبر وذلك وفقا لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية ويكون الصرف على مدار أيام الشهر منذ بداية الشهر حتى نهايته حيث تقدم وزارة التموين العديد من السلع على بطاقات التموينية التي تضمن المنتجات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن ويكون ذلك من خلال 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية حيث تكون مواعيد عمل منافذ الصرف التمويني وفقا للوزارة التموينية في مختلف محافظات مصر بداية من اول يوم بشهر اكتوبر الى اخر يوم من الساعة 9:00 صباحا حتى 9:00 مساء ويكون ذلك بشكل يومي.

اسعار السلع التموينية

اليكم بعض أسعار السلع الهامة بالتموين من خلال النقاط التالية: