“الحلقة الختامية” موعد مسلسل عرض ألب أرسلان الحلقة 60 الموسم الثاني مترجم للعربية على قناة الفجر الجزائرية

يرغب محبي الدراما التاريخية بالوطن العربي في معرفة موعد مسلسل عرض ألب أرسلان الحلقة 60، حيث يُقدم مسلسل ألب أرسلان دراما تاريخية مميزة، فلقد شغل المسلسل ألباب الكثير من عشاق الدراما التاريخية، خاصة الدراما التاريخية التي تُنتجها تركيا، إذ حصدت الدراما التاريخية في تركيا مليارات المشاهدات على مختلف المنصات حول العالم، حيث كانت البداية من مسلسل قيامة أرطغرل الغني عن التعريف، ثم تتابعت سلسلة المسلسلات التي أعقبت ضجة كبيرة في العالم العربي والإسلامي بشكل عام، ومن هذه المسلسلات المؤسس عثمان وبربروس وألب أرسلان.

موعد مسلسل عرض ألب أرسلان الحلقة 60

تقوم محبي المسلسلات التركية بالبحث عن معلومات حول مسلسل ألب أرسلان بشكل كبير على محركات البحث مثل جوجل وفي مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيس بوك، ويهدف موقع البديل الإخباري الفني إلى توفير معلومات حصرية حول هذا المسلسل لمتابعيه، والحدير بالذكر أن مسلسل ألب أرسلان يروي قصة حياة السلطان الثاني للدولة السلجوقية في فترة صعبة من تأسيس الدولة، حيث يمزج العمل بين العناصر التاريخية والخيالية لتقديم قصة شيقة ومثيرة، وتتابع الحلقات بشكل درامي مميز، ويجمع المسلسل بين العناصر التاريخية والإثارة لجذب الجمهور.

موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 الجزء الثاني

من المرتقب أن يتم عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 يوم الإثنين القادم، الموافق 30 من شهر أكتوبر الحالي، وذلك على شبكة قناة TRT التركية، إذ تقوم القناة الحكومية التركية بعرض مسلسل ألب أرسلان منذ الموسم الأول، حيث تعرض مسلسل ألب أرسلان كل يوم إثنين، بينما تقوم القنوات العربية بعرض مسلسل ألب أرسلان يوم الثلاثاء، حيث تنقل قناة الفجر الجزائرية جميع حلقات مسلسل ألب أرسلان مترجمة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 الجزء الثاني

تنقل قناة TRT الحكومية التركية مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60، ويُمكن استقبال تردد قناة TRT التركية من خلال التردد التالي:

التردد 11316 ميجاهيرتز معدل الاستقطاب أفقي (Horizontal) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

كما يُمكن مشاهدة مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 مترجمة على قناة الفجر الجزائرية يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك على التردد التالي: