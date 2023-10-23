“كشوفات مجمعة pdf” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2023 جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة العمل

أصبح البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية هو الشغل الشاغل لعقل كافة المواطنين في العراق، حيث يبدو أن المواطنين في جميع محافظات العراق ينتظرون بفارغ الصبر صدور باقي كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وتحديداً وجبة 9، قد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن نتائج وجبة 9 في عدة محافظات مختلفة في العراق، وأعلنت أيضًا عن موافقتها على 150 ألف طلب من بين 500 ألف طلب تم تقديمها، وهذا يعكس جهود الوزارة في معالجة احتياجات الفئات المعينة من المواطنين الذين تعرضوا لأضرار كبيرة.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية في العراق

دعم الرعاية الاجتماعية في العراق مُقدم للعديد من الفئات الاجتماعية المحتاجة، ومن بين هذه الفئات الرئيسية التي تستحق الدعم الاجتماعي في العراق يمكن تضمين:

الأشخاص الأكثر فقراً.

الأيتام.

أصحاب الاحتياجات الخاصة.

كبار السن.

الأرامل.

المعاقين والعجزة.

النازحين.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تهدف برامج الرعاية الاجتماعية إلى دعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم إضافي بسبب ظروفهم الخاصة، ويجري فحص طلبات المساعدة ومعالجتها بعناية لضمان وصول الدعم إلى الأشخاص الذين يستحقونه بناءً على الضوابط والشروط المحددة، وهذا النهج يهدف إلى تحسين وضع الفئات المستهدفة وتقديم الدعم اللازم لهم للتخفيف من معاناتهم، حيث يظل توجيه الدعم الاجتماعي نحو الفئات الأكثر احتياجًا والتي تعاني من ظروف صعبة جزءًا هامًا من جهود تحسين الظروف المعيشية للمجتمع.

رابط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

يمكن للأفراد بدء عملية الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية: