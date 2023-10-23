“استعد لتأخير وقت ساعتك في اليوم دا” موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023

يرغب المواطنون في مصر لمعرفة موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023، حيث سيبدأ قريبًا بدء تطبيق التوقيت الشتوي مع اقتراب فصل الشتاء، إذ يتزايد الاهتمام بمعرفة موعد التوقيت الشتوي لعام 2023 في مصر، وذلك بعدما مرت حوالي 6 أشهر على بدء تطبيق التوقيت الصيفي في شهر أبريل الماضي، حيث ينتظر الكثيرون معرفة متى سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند بدء التوقيت الشتوي.

التوقيت الشتوي في مصر 2023

في شهر أبريل الماضي أعلن مجلس الوزراء بدء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2023، وذلك اعتبارًا من آخر جمعة في شهر أبريل الماضي. تم تحديد فترة تطبيق التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر، حيث من المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي في آخر خميس من شهر أكتوبر الحالي، ومن المتوقع أن يتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي لعام 2023 اعتبارًا من آخر جمعة في يوم 27 أكتوبر.

حيث أن موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي، كما أعلنه مجلس الوزراء سابقًا، يشير إلى أنه لن يتزامن مع بداية فصل الشتاء الذي يبدأ في يوم 21 ديسمبر، وهذا يعني أن هناك فترة قصيرة تبلغ أقل من 10 أيام تفصلنا عن بدء تطبيق التوقيت الشتوي، ومن المتوقع أن يمتد فصل الشتاء لما يقرب من شهرين بعد بدء التوقيت الشتوي.

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023

يبدأ الاعتماد على التوقيت الشتوي في مصر يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 ويستمر حتى آخر يوم جمعة من شهر أبريل 2024، وهذا هو الوقت الذي يبدأ فيه التوقيت الصيفي للعام التالي، حيث تتبع جمهورية مصر العربية نظام التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر.

عادةً ما يتم تنشيط التوقيت الشتوي في مصر في الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، بينما يبدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، إذ يتخذ هذا القرار من قبل مجلس الوزراء بهدف تخفيف الأعباء على مصادر الكهرباء والطاقة في البلاد.