أملى ثلاجتك فراخ قبل ما تزيد.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

تظل الأسعار الخاصة بالدواجن من أكثر المعلومات الاقتصادية التي يتم عرضها حتى يتعرف عليها القائمين على صناعة الدواجن، وتكون من المعلومات السعرية الموثوقة التي يطلع عليها جميع المستهلكين من مفضلي شراء أنواع اللحوم من الدواجن، وفي هذا التقرير نتعرف على أسعار كل أنواع الدواجن باعتبارها من أهم أنواع الأغذية ومن أكثرها استهلاكا في السوق المحلية.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023

سعر الدواجن البيضاء قد سجلت قيم سعرية مستقرة على نفس المستوى منذ يوم أمس السبت، وقد بلغت التكلفة الشرائية للحوم الدواجن البيضاء سعر ما بين 79 و 80 جنيه مصري، واستقرار الأسعار على تلك القيمة من المتوقع أن يكون غدا الاثنين 23 من أكتوبر 2023 م.

أسعار البانيه والأوراك

من أفضل منتجات الدواجن التي يزيد استهلاكه في الأسواق ويقبل على شراءها الكثير من المستهلكين ومن المتوقع أن يصل سعر الكيلو جرام من صدور البانيه إلى نحو 175 جنيه مصري، وبعض الأسواق المحلية تباع فيها الصدور البانيه بسعر يقدر بنحو 185 جنيه مصري على حسب المنطقة والسوق الاستهلاكية.

بينما تسجل القيمة السعرية للكيلو من الأوراك 85 جنيه مصري، ويتوقع الاستمرار على تلك القيمة حتى يوم غد.

سعر الدواجن الحمراء

تعد نوعية الدواجن الساسو متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق بسعر 92 جنيه مصري والحد الأعلى للقيمة السعرية لشراء كيلو جرام من لحومها يصل حتى 95 جنيه مصري.

سعر الدواجن الأمهات

الدواجن الأمهات متوفرة في السوق المحلية بسعر سجل اليوم مبلغ يعادل 70 جنيه مصري للكيلو جرام، بينما في المزارع السعر يصل حتى 65 وقد يقل إلى 63 جنيه مصري في العديد من المزارع

سعر الدواجن البلدي

يبلغ سعر الدواجن البلدي في البورصة وفي أغلب المزارع حوالي 110 جنيه مصري، ويستقر عند تلك القيمة منذ أيام ومن المتوقع الاستمرار في سعر البورصة ذاته حتى افتتاحيات التعامل بالبورصة الرئيسية غدا مع العلم أنها تصل للمستهلك بقيمة تقدر بنحو 118 جنيه مصري.

أسعار البط في السوق المحلية

البط متوفر في الأسواق بأسعار متراوحة ما بين 100 وحتى 120 جنيه مصري.