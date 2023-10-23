مسلسل كريستال الحلقة 83.. فاي تحاول الهروب من جواد خارج البلد لحماية طفلها

مسلسل كريستال الحلقة 83 التي تتصدر محركات البحث الأولى على جوجل بعد انتهاء عرض الحلقة 82 التي تم عرضها مساء الأمس الأحد 22 من أكتوبر، حيث يعتبر كريستال من المسلسلات التي نجحت وحققت أعلى نسب من المشاهدة في فترة قصيرة جداً، يتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل في كل حلقة مما يشاركون بعضهم البعض اللحظات المشوقة.

وليس فقط بل تنشر الصفحة الرسمية الناقلة للمسلسل بوستات وتقوم بإطلاع الآراء وهذا يدل على اهتمام المتابعين بكل تفاصيل المسلسل رغبةً في معرفة أحداث الحلقة الأخيرة، رغم أن كريستال مقتبس من مسلسل حرب الورود التركي لكن حقق الشهرة والنجاح بجدارة لكن يتمنى الجمهور أن تختلف نهاية كريستال عن حرب الورود، تابعوا معنا الفقرات التالية من المقال لمعرفة أحداث جديدة حول مسلسل كريستال الحلقة 83.

مسلسل كريستال الحلقة 83

اليوم يترقب ملايين المتابعين انطلاق مسلسل كريستال الحلقة 83 بطولة ستيفاني عطا الله ومحمود نصر وباميلا الكيك على أحر من الجمر تشوقاً لاستكمال التفاصيل، حيث يتم عرض المسلسل بشكل رسمي الساعة الثامنة مساءً على قناة mbc 1 وفي الساعة الثامنة والنصف على منصة شاهد vip ويعرض المسلسل في تمام التاسعة مساءً على قناة mbc العراق.

ملخص أحداث مسلسل كريستال الحلقة 83

هناك تطورات كثيرة تقلب الأمور رأساً على عقب وبعد رفض جواد الاعتراف بخطأ وأن الطفل يكون ابنه، يقرر عدم المغادرة وينتظر لكي يعرف الحقيقة كاملة وأن الطفل ابنه لأن والدته الست لمياء طلبت منه قبل أن تلتقط الأنفاس الأخيرة أن يأخذ الطفل ولا يتركه يربى على يد فاي.

ومن هنا تبدأ رحلة الانتقام الجديدة، ويطلب جواد أن تخبره الحقيقة وتقوم بعمل فحص DNA لكشف الحقيقة، والحلقة القادمة 83 تعلم فاي بخطة جواد وعليا وتقرر أن تترك المنزل وتذهب إلى صديقتها سوها وتطلب الإقامة معها عدة أيام كي تحصل على جواز السفر وتغادر البلد لتحمي أبناء، وتحاول سوها أن تحل الأمور وتقوم بالإتصال على باسل وتخبره أن فاي بمنزلها لكن تعلم عاليا وتخبر جواد بمكان فاي ليذهب وهي على وشك الهروب ويأتي باسل في نفس اللحظة وتدور مشدة كلامية بينه وبين جواد لكن يخبره جواد أن فاي كانت تغادر البلد وتنتهي الحلقة عند ذلك.