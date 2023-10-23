حضريه في البيت بطريقة آمنة.. طريقة عمل اللانشون بمنتهى السهولة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل اللانشون البيتي، بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكنك تحضيره في المنزل بطريقة آمنة بدلًا من شرائه.

المكونات:

– نصف كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهون.

– 8 قطع جبنة مثلثات.

– 6 بيضات.

– 8 ملاعق كبيرة دقيق.

– 4 ملاعق كبيرة نشا.

– كوب زيت.

– ملعقة كبيرة عسل أسود.

– باكيت كبيرة مرقة فورية.

– ملعقة كبيرة ملح.

– ملعقة صغيرة من كل (ثوم بودر – بصل بودر – كبابة صيني – زنجبيل – بابريكا).

– رشة حبهان بودر.

– قرفة.

– نص ملعقة صغيرة لون أحمر بودر صحي.

– 2 ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى.

– 2 ملعقة كبيرة خل وورق لورا وملح.

طريقة التحضير:

– أولًا نضع الجبنة والزيت والبيض والدقيق والنشا والعسل والمرقة الفورية والملح وكل البهارات واللون في الكبة، ما عدا الفلفل الأسمر واللحمة، ونخلطهم جيدًا حتى تتجانس المكونات معًا.

– أضيفي اللحمة واخلطيها جيدًا مع باقي المكونات، ثم أضيفي الفلفل الأسود الحصى، وقلبي بشكل خفيف.

– باستخدام الاستريتش انزلي الكمية المناسبة لكي، سواء كان اللانشون قصير أو طويل، يمكنك التحكم في الكمية بالحجم الذي ترغبين فيه، ثم لفي اللانشون مع تفريغ الهواء جيدًا.

– اضبطي شكل اللانشون، ولفية بالفويل واغلقيه من الجهتين.

– استكملي باقي الكمية بنفس الطريقة السابقة، وضعيه في مياه مغلية بها ملح وخل حتى لا يتفاعل الفويل.

– غطي اللانشون مع بداية الغليان، واتركيه يستوي «لو مش عارفة استوت ولا لا وحابة تختبريها هاتي استيكس اضغطيها في اللانشون، لو طلعت نضيفة يبقى استوى».

– اخرجيه واتركيه يبرد ثم قطعيه وضعيه في الثلاجة.