فرحة كبيرة للمواطنين العطلات الرسمية في العراق 2024 الأمانة العامة لمجلس الوزراء

العطلات الرسمية في العراق 2024، بدأ المواطنين من جميع محافظات العراق البحث عن جدول العطلات الرسمية التي يحصلون عليها خلال الفترة القادمة تزامناً مع اقتراب السنة الميلادية الجديدة، يتشوق المواطنين العاملين في جميع الهيئات الحكومية والعاملين بالقطاع الخاص والبنوك والطلاب في المدارس والجامعة لمعرفة هل هناك عطلة قريبة للحصول على قسطاً من الراحة.

حيث تهتم الحكومة العراقية بتطبيق العطلات الرسمية ومنح المواطنين حقوقهم من الإجازات على مدار العام، كما تصل عدد الإجازات على مدار العام نحو 100 إجازة وقبل موعد الإجازة تعلن الأمانة العامة عن تفاصيلها والفئات التي تحصل عليها،واليوم عبر موقعنا البديل ونظراً لكثافة البحث ننشر لكم جدول كامل بجميع العطلات الرسمية في العراق 2024 ترقبوا معنا.

العطلات الرسمية في العراق 2024

تختلف نوعية الإجازات على مدار العام فيوجد إجازات أسبوعية وهي من حق المواطن أن يحصل عليها دون أي تغيير إلا في حالة واحدة العاملين بالقطاع الخاص نظراً لظروف العمل وعندما يكون هناك ظرف طارئ لن يتغيب العاملين عن العمل وعلى رئيس العمل أن يمنح للعاملين تلك اليوم إجر يومين بدلاً من يوم واحد، وهناك إجازات رسمية مثل الأعياد الوطنية والأعياد الرسمية وتلك العطلات يتم تطبيقها بشكل رسمي على الجميع وفقاً لقوانين الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

جدول الاجازات والعطلات الرسمية في العراق 2024