فرحة كبيرة للمواطنين العطلات الرسمية في العراق 2024 الأمانة العامة لمجلس الوزراء
العطلات الرسمية في العراق 2024، بدأ المواطنين من جميع محافظات العراق البحث عن جدول العطلات الرسمية التي يحصلون عليها خلال الفترة القادمة تزامناً مع اقتراب السنة الميلادية الجديدة، يتشوق المواطنين العاملين في جميع الهيئات الحكومية والعاملين بالقطاع الخاص والبنوك والطلاب في المدارس والجامعة لمعرفة هل هناك عطلة قريبة للحصول على قسطاً من الراحة.
حيث تهتم الحكومة العراقية بتطبيق العطلات الرسمية ومنح المواطنين حقوقهم من الإجازات على مدار العام، كما تصل عدد الإجازات على مدار العام نحو 100 إجازة وقبل موعد الإجازة تعلن الأمانة العامة عن تفاصيلها والفئات التي تحصل عليها،واليوم عبر موقعنا البديل ونظراً لكثافة البحث ننشر لكم جدول كامل بجميع العطلات الرسمية في العراق 2024 ترقبوا معنا.
العطلات الرسمية في العراق 2024
تختلف نوعية الإجازات على مدار العام فيوجد إجازات أسبوعية وهي من حق المواطن أن يحصل عليها دون أي تغيير إلا في حالة واحدة العاملين بالقطاع الخاص نظراً لظروف العمل وعندما يكون هناك ظرف طارئ لن يتغيب العاملين عن العمل وعلى رئيس العمل أن يمنح للعاملين تلك اليوم إجر يومين بدلاً من يوم واحد، وهناك إجازات رسمية مثل الأعياد الوطنية والأعياد الرسمية وتلك العطلات يتم تطبيقها بشكل رسمي على الجميع وفقاً لقوانين الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
جدول الاجازات والعطلات الرسمية في العراق 2024
- العطلة الرسمية المتبقية في عام 2023 هي الاحتفال بالنصر العراقي يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023.
- الإثنين 1 يناير 2024 إجازة رأس السنة.
- السبت 6 يناير 2024 الاحتفال بيوم الجيش.
- الخميس 21 من شهر مارس 2024 إجازة عيد نوروز.
- الأربعاء الموافق 10 من شهر أبريل 2024 عيد الفطر المبارك..
- الأربعاء 1 مايو 2024 إجازة الاحتفال بعيد العمال.
- 16 يوليو 2024 عيد الاضحى المبارك.
- غرة شهر محرم 1446 إجازة رأس السنة الهجرية.
- 14 يوليو 2024 ثورة تموز.
- 16 يوليو 2024 يوم عاشوراء.
- 15 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف..
- 13 أكتوبر 2024 اليوم الوطني بالجمهورية العراقية.
- 10 ديسمبر 2024 إجازة الاحتفال بيوم النصر العراقي.