طريقة عمل الفول الإسكندراني.. الطعم حكاية وأحلى من المحلات

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل الفول الإسكندراني، بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكنك تحضيره على الفطار بجانب الأطباق الجانبية، للاستمتاع بطعم بحري مميز.

المكونات:

فول مدمس.

ثمرة فلفل رومي.

ثمرة فلفل حار.

ثمرة بصل صغيرة.

عصير ثمرة ليمون.

ورقة كرات مفروم.

بقدونس مفروم (على حسب الرغبة).

كزبرة خضراء (على حسب الرغبة).

ملعقة كبيرة سمن

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

دقة الثوم

فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة زيت.

طريقة تحضير دقة الثوم

ضعي الزيت في طاسة واتركيه على النار حتى يسخن الزيت، ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبي جيدًا حتى يذبل ثم أضيفي له الخل وقلبي لثواني، ثم ارفعي الطاسة من على النار.

طريقة تدميس الفول

ينقع الفول في الماء المغلي لمدة ساعتين، ثم يصفى من ماء النقع، ثم يوضع في دماسة مع ربع كوب عدس أحمر وحبة طماطم وحبة بصل.

اتركي الدماسة على نار هادئة لمدة 8 ساعات حتى ينضج.

طريقة تحضير الفول الإسكندراني

تغسل كل الخضروات وتقطع.

ضعي السمن في وعاء واتركيه على النار حتى يذوب السمن.

أضيفي شرائح البصل للوعاء وقلبيه حتى يصبح لون شرائح البصل أصفر.

أضيفي باقي الخضروات (الفلفل الرومي، والفلفل الحار) للوعاء.

أضيفي الفول المدمس ثم أضيفي له الخل وصلصة الطماطم ودقة الثوم.

نتبل برش الملح والفلفل والكمون نقلب كل المكونات ونرفع النار حتى تغلي.

اخفضي النار واتركي خليط الفول الإسكندراني حتى ينضج.

ضعي الفول الإسكندراني في أطباق التقديم، ثم زينيه بالبقدونس المفروم وقدميه بجانب الخبز البلدي.