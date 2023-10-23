وجبة غذائية متكاملة.. طريقة عمل البلوبيف بالبيض بخطوات سهلة وبسيطة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل البلوبيف بالبيض، بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكنك تحضيره على الفطار بجانب الأطباق الجانبية، للاستمتاع بطعم صحي ومميز.

المكونات:

بلوبيف.

بيض.

ملح.

فلفل أسود.

سمن أو زبد أو زيت.

مكعبات من البصل.

طريقة عمل البلوبيف بالبيض

– توضع «الطاسة» على النار حتى تسخن جيدًا، ويضاف إليها كمية من السمنة حتى تذوب، ثم يوضع البصل حتى يأخذ لونا أصفرا ذهبيا، وتضاف الطماطم، وبعد دقيقتين، يوضع البيض بعد خلطه بالبلوبيف الجاهز.

طريقة عمل البلوبيف في المنزل

– 1000 جرام من اللحم المفروم، مضافًا إليه نسبة من الدهون بنحو نصف كيلو.

– بصلتان كبيرتان.

– حبة بنجر مقشرة (اختياري).

– ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين نباتي.

– 4 ملاعق كبيرة من الماء الفاتر.

– 10 فصوص من ثوم.

– مكعبان من مرق اللحم.

خطوات عمل البلوبيف في المنزل

– وضع 4 ملاعق كبيرة من الماء على الجيلاتين البودر، ثم خفقهما جيدًا حتى يذوبا تمامًا.

– تشكيل اللحم المفروم إلى كور متوسطة حتى تصبح متماسكة، ثم وضعها في إناء صغير، مملوء بكمية من المياه المغلية على نار متوسط، وتركها لفترة حتى ينضج اللحم تمامًا، مع البصل والثوم والبنجر.

– بعد 10 دقائق، من وضعها على النار والتأكد من نضج اللحمة المفرومة، يجري إخراجها من المياه المغلية، وتركها لمدة ربع ساعة حتى تبرد تمامًا.

– يُحضر خليط الجيلاتين، ويضاف إليه كوب من المرق، والبصل والبنجر ولون الطعام، ثم يوضع في محضر الطعام مع كرات اللحم، وطحنهما جيدًا، ثم وضع الخليط في علبة مستطيلة أو مربعة، وإغلاقها جيدًا ثم وضعها بالثلاجة أو الفريزر، لمدة ليلة كاملة حتى يتماسك، ويستخدم بعد ذلك في تحضير الوصفات، التي من بينها البلوبيف بالبيض.