طريقة عمل البقسماط زي المحلات.. «حضريه لأولادك في اللانش بوكس»

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل البقسماط، بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكنك تحضيره بكل سهولة لأطفالك في اللانش بوكس، خاصة أنه لا يأخذ وقتًا طويلًا في التحضير.

المكونات:

– ثلاثة أكواب دقيق.

– نصف كوب زيت.

– ملعقة كبيرة خميرة فورية.

– رشة ملح.

– سكر.

– ماء.

للعجن:

– بيضة.

– فانيليا.

– حبة البركة.

– سمسم.

– كمون حَب.

– زعتر جاف.

طريقة التحضير:

– احضري وعاء عميق وضعي فيه الدقيق مع الخميرة والسكر والملح وحبة البركة والكمون والزعتر، حسب الرغبة.

– أضيفي للخليط السابق، الزيت والماء وقلبي جيدًا، حتى تحصلين على العجينة المطلوبة، ثم تغطى وتترك حتى تتخمر جيدًا.

– يقطع العجين إلى كرات صغيرة، ويغطى ليرتاح ومن ثم شكليها أصابع.

– يدهن الوجه بخليط صفار البيض مع الفانيليا، ومن ثم رشي الوجه بالسمسم المحمص.

– اتركيه حتى يبرد، ومن ثم ضعيه في الفرن حتى يكون مقرمشا.

– انتظري البقسماط كي يتحمص وينضج، ثم قدميه لأسرتك بالهناء والشفاء.