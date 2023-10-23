طريقة عمل الجبنة الكريمي بخطوات بسيطة وسهلة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل الجبنة الكريمي، بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكنك تحضيرها لأسرتك في المنزل بطريقة آمنة بدلًا من شرائها من الخارج.

المكونات:

كيلو حليب مغلي.

¼ كوب خل.

¼ كوب زبد بدرجة حرارة الغرفة.

3 قطع جبن مثلثات (اختياري).

ملح.

طريقة التحضير:

يوضع الخل على الحليب على نار متوسطة، ويقلب حتى يصل الحليب إلى قوام الحليب القاطع، ويتكون لديك جبن وشرش.

يوضع الخليط في مصفاة ويترك لمدة ساعتين لفصل الجبن عن الشرش.

ضعي الجبن المستخلص من خليط الحليب في الخلاط الكهربائي وأضيفي الجبن المثلثات والزبد ورشة ملح واضربي المكونات جيدًا حتى تحصلين على قوام كريمي.

ضعي الجبن الكريمي في الثلاجة واستخدميه عند الحاجة.