اقتصاد

ابني بيتك بسرعة.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 23 أكتوبر 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين

دعاء محمدمنذ ساعة واحدة
0
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين

يبحث بشكل مستمر من جانب العديد من مستهلكي مواد البناء لمعرفة أسعار الحديد والأسمنت في كل يوم حيث تشهد أسعار مواد البناء ارتفاعا وانخفاضا خلال التعاملات مثلها مثل الذهب والدولار وغيره، كما توجد في الأسواق العديد من المصانع التي تنتج الأسمنت والحديد، وتختلف أسعار الحديد والأسمنت في كل مصنع على حده مع تغير الأسعار طبقا لبيان بوابة الأسعار التي يتبع مجلس الوزراء، وفي هذا المقال سنتعرف سويا على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 23 اكتوبر في جميع المصانع والشركات.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 23 أكتوبر

أولا.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 23 أكتوبر:-

من اكثر المصانع التي تنتج كميات كبيره من الحديد والتي تشتهر بشكل كبير بين المستهلكين وحديد عز الكثير عن سعر طن حديد عز على مدار اليوم، تعالوا بنا نلقي نظره عن اسعار كافه مواد البناء في جميع المصانع:

حديد عزسجل سعر الطن حوالي 37000 جنيه.
حديد بشايسجل سعر الطن حوالي 36500 جنيه.
حديد مصرسجل سعر الطن حوالي 32100 جنيه.
حديد سرحانسجل سعر الطن حوالي 32000 جنيه.
حديد المعاديسجل سعر الطن حوالي 34200 جنيه.
حديد المصريينسجل سعر الطن حوالي 35000 جنيه.
حديد العشريسجل سعر الطن حوالي 34000 جنيه.
حديد الكوميسجل سعر الطن حوالي 34400 جنيه.
حديد المراكبيسجل سعر الطن حوالي 34000 جنيه.

ثانيا.. أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 23 أكتوبر:-

أسمنت حلوانسجل سعر الطن حوالي 1940 جنيه.
أسمنت جنوب الواديسجل سعر الطن حوالي 1870 جنيه.
اسمنت المسلحسجل سعر الطن حوالي 1970 جنيه.
أسمنت وادي النيلسجل سعر الطن حوالي 1870 جنيه.
أسمنت النصرسجل سعر الطن حوالي 1940 جنيه.
أسمنت المخصوصسجل سعر الطن حوالي 1930 جنيه.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
دعاء محمدمنذ ساعة واحدة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى