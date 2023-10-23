ابني بيتك بسرعة.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 23 أكتوبر 

يبحث بشكل مستمر من جانب العديد من مستهلكي مواد البناء لمعرفة أسعار الحديد والأسمنت في كل يوم حيث تشهد أسعار مواد البناء ارتفاعا وانخفاضا خلال التعاملات مثلها مثل الذهب والدولار وغيره، كما توجد في الأسواق العديد من المصانع التي تنتج الأسمنت والحديد، وتختلف أسعار الحديد والأسمنت في كل مصنع على حده مع تغير الأسعار طبقا لبيان بوابة الأسعار التي يتبع مجلس الوزراء، وفي هذا المقال سنتعرف سويا على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 23 اكتوبر في جميع المصانع والشركات.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 23 أكتوبر

أولا.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 23 أكتوبر:-

من اكثر المصانع التي تنتج كميات كبيره من الحديد والتي تشتهر بشكل كبير بين المستهلكين وحديد عز الكثير عن سعر طن حديد عز على مدار اليوم، تعالوا بنا نلقي نظره عن اسعار كافه مواد البناء في جميع المصانع:

حديد عز سجل سعر الطن حوالي 37000 جنيه. حديد بشاي سجل سعر الطن حوالي 36500 جنيه. حديد مصر سجل سعر الطن حوالي 32100 جنيه . حديد سرحان سجل سعر الطن حوالي 32000 جنيه. حديد المعادي سجل سعر الطن حوالي 34200 جنيه. حديد المصريين سجل سعر الطن حوالي 35000 جنيه. حديد العشري سجل سعر الطن حوالي 34000 جنيه. حديد الكومي سجل سعر الطن حوالي 34400 جنيه. حديد المراكبي سجل سعر الطن حوالي 34000 جنيه.

ثانيا.. أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 23 أكتوبر:-