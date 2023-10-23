نتائج القبول المركزي 2024 عموم الجامعات الحكومية العراقية بالنسب المئوية

ما زالت عمليات البحث مستمرة عن نتائج القبول المركزي في جميع الجامعات العراقية، حيث إن القبول في الكليات والجامعات يكون وفقًا للنسب المئوية، التي بات الإعلان عنها عقب الانتهاء من امتحانات الصف السادس الإعدادي يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، ويمكن التقديم والاستعلام عن القبول، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2024

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج القبول المركزي، والتقديم إلى الجامعات والكليات الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وفقًا لما يلي:-

الذهاب إلى موقع وزارة التعليم العالي.

الضغط على زر “الاستعلام عن نتائج القبول الموحد”.

إدخال اسم الطالب رباعي.

كتابة الرقم الامتحاني الخاص به.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها.

الضغط مباشرة على زر “استعلام”.

لتتمكن من رؤية الجامعة والكلية التي تم القبول فيها.

معدلات القبول في جامعات العراق 2023

حددت وزارة التعليم العالي العراقية، معدلات القبول الموحد في الجامعات وفقًا للنحو التالي:-