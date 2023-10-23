لسندويتشات المدرسة.. طريقة عمل الفينو بكل سهولة في المنزل

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل الفينو، بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكنك تحضيره في المنزل بكل سهولة لسندويتشات المدرسة.

المكونات:

نصف كيلو دقيق.

ربع كوب سكر.

كوب ماء دافئ.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقتين زيت.

طريقة التحضير:

احضري بولة كبيرة وضعي فيها مقدار الدقيق وأضيفي له السكر والخميرة ورشة الملح.

قلبي المكونات الجافة مع بعضها ثم أضيفي الماء تدريجيا وقلبي بيديكِ المكونات.

بعد أن تتحول تتماسك العجينة قليلا أضيفي ملعقتين من الزيت ثم أكملي عجن.

استمري في عجن العيش الفينو مدة 5 دقائق متواصل حتى تصبح العجينة مطاطية.

كوري العجينة ثم قسميها إلى كرات صغيرة متساوية الحجم على أن تكون وزن كل قطعة 45 جرام تقريبا.

افردي كل قطعة من العجين بشكل بيضاوي بسمك 2 سم ثم لفيه رول أسطواني وأغلقي الأطراف جيدا.

كرري نفس الخطوة مع باقي كمية قطع عجينة العيش الفينو ثم رصي الأرغفة في صاج كبير.

غلفي الصاج بكيس نايلون واتركي أرغفة العيش الفينو مدة ساعة لتختمر وستلاحظين كبر حجم الفينو.

ضعي الصاج في الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة واتركيه ينضج خلال 15 دقيقة على الأكثر.

يمكنك إشعال الشواية ليأخذ العيش الفينو لون محمر مع إمكانية دهن الفينو بالحليب ورش السمسم عليه قبل إدخاله إلى الفرن.