مباراة الشارقة وناساف كارشي الآن قناة أبوظبي (AD Sports AFC 1) دوري أبطال آسيا 2023-24 مباشر

شاهد الآن مباراة الشارقة وناساف كارشي بث مباشر قناة أبوظبي (AD Sports AFC 1) وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-24 حيث يسعى نادي الشارقة للاستمرار في أدائه المميز في مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث تمكن من جمع 4 نقاط في أول جولتين، ويكمن تركيز الفريق حاليًا في مباراته ضد ناساف كارشي في الجولة الثالثة، حيث يسعى إلى استعادة الصدارة من الفريق الأوزبكي على أرضه. وعلى الجانب الآخر، فإن نقطة التعادل قد تكون مفتاحًا لتأهل الفريق الإماراتي إلى المرحلة التالية من المسابقة.

موعد مباراة الشارقة وناساف كارشي

من المقرر أن تنطلق مباراة الشارقة وناساف كارشي سيكون اليوم الاثنين، 23 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات المحلي و7:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والكويت والأردن. ستقام المباراة في استاد الشارقة، وهي جولة الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024. يترقب عشاق الكرة الإماراتية والأوزبكية هذه المواجهة المثيرة في إطار المنافسة القارية المرموقة.

القنوات الناقلة لمباراة الشارقة وناساف كارشي

سيتم بث مباراة الشارقة ضد ناساف كارشي الأوزبكي مباشرة على القنوات التالية:

SSC Extra HD2 بتعليق عبدالعزيز السبر.

الكاس 11 HD بتعليق منتصر الأزهري.

beIN SPORTS AFC 3 بتعليق علي محمد علي.

أبوظبي آسيا 1 بتعليق بلال علام.

دبي آسيا 1 بتعليق عبدالله السعدي.

تشكيل الشارقة الإماراتي الرسمي

المرمى: عادل الحوسني

الدفاع: كونستانتينوس مانولاس – ماركوس ميلوني – خالد الدهانهاني – عبدالله غانم

الوسط: ميراليم بيانيتش – ماجد حسن – لوان بيريرا – ماجد راشد – فيراس بن العربي

الهجوم: موسى ماريغا

مشاهدة مباراة الشارقة وناساف بث مباشر

يمكن مشاهدة بث مباشر مباراة الشارقة وناساف كارشي على الانترنت العديد من الخيارات والطرق المتنوعة ومنها:

شاهد VIP

قنوات الكأس 11

قناة دبي الرياضية

beIN كونكت

تطبيق تود

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تشكيل نسف قرشي الأوزبكي