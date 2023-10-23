وفري فلوسك وحضريها في البيت.. طريقة عمل النوتيلا في المنزل بالكاكاو وأحلى من الجاهزة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل النوتيلا، بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمكونات صحية وآمنة بدلًا من شرائها.

المكونات:

-نصف كوب بندق محمص ومقشر.

-كوب زيت كوب لبن.

-كوب حليب مكثف.

-نصف كوب نسكويك أو ثلث كوب كاكاو خام.

طريقة عمل النوتيلا في البيت بالكاكاو

لعمل النوتيلا بالكاكاو، في البداية استعملي المطحنة وانزلي بالبندق والقليل من الزيت واطحنيهم جيدًا.

-في الخطوة التالية في الكبة انزلي البندق المفروم والحليب المكثف، واخفقيهم مع بعض وعند امتزاجهم ضيفي الكاكاو واخفقي مرة ثانية جيدًا.

– بالتدريج انزلي قليل من الزيت وقليل من اللبن مع الخفق، حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها، ونزليها في برطمانات نضيفة وجافة، ثم غطيها في الثلاجة، وكلما زاد القوام زادت جودتها.

طريقة عمل نوتيلا بدون بندق

كوب حليب بودرة.

كوب سكر أبيض.

نصف كوب ماء ساخن.

3 مكعبات زبدة في حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبير كاكاو.

ثلث كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة خلاصة بندق.

طريقة التحضير:

– لعمل النوتيلا بدون بندق أولًا في وعاء، اخلطي الحليب، السكر، الماء والزبدة، ثم في الخطوة التالية تخفق المكونات جيدا حتى تتداخل.

– أضيفي الكاكاو، الزيت، وخلاصة البندق.

– تقلب المكونات حتى تتداخل، ونحصل على نوتيلا دون استخدام البندق.