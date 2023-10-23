كشوفات PDF اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 برقم الهوية الوطنية جميع المحافظات رابط مظلتي للاستعلام

كشوفات PDF اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023، زادت تساءولات المواطنين من جميع المدن العراقية عن باقي أسماء الرعاية الاجتماعية، ولماذا لم يحصلون على نتائج المقبولين الخ0اصة بهم حتى الآن ولذلك تكشف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن نتائج المشمولين تم الإفصاح عنها في مؤتمر صحفي كبير منذ شهعر سبتمبر الماضي، حيث قام الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل بالعراق بالإعلان عن نتائج المقبولين بالرعاية الوجبة التاسعة والأخيرة.

وأكد سيادته أن فترة تأخير ظهور النتيجة بسبب سفر الدكتور أحمد الأسدي وعدم انتهاء فحص طلبات التقديم التي تجاوزت نصف مليون طلب في فترة قصيرة جداً، وخلال الفقرات التالية من المقال نقدم لكم رابط كشوفات PDF اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 تابعوا معنا.

كشوفات PDF اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

منذ أكثر من 25 يوم وتم الإعلان عن نتائج المقبولين في الدفعة الخامسة الوجبة 9، ومع ذلك البحث على محركات جوجل مرتفع عن الكشوفات، حيث أشارت الوزارة أنها قامت برفع عدد كبير جداً من الكشوفات المشمولة من تلك الدفعة وخلال الساعات القليلة القادمة يتم الإنتهاء التامة من رفع جميع الكشوفات حسب كل محافظة وقريباً جداً يتم تحديد مواعيد الصرف للحصول على المستحقات، وحالة فتح باب التسجيل على دفعة جديدة تعلن الوزارة بشكل رسمي.

لينك الاستعلام عن الوجبة التاسعة والأخيرة من الدفعة الخامسة

بعد التصريح برفع كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية أصبح يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام بالخطوات التالي: