لذيذة ومُغذية.. طريقة عمل مهلبية البطاطا في المنزل

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل مهلبية البطاطا، بطريقة سهلة وبسيطة، حيث تعتبر حلوى خفيفة ومشبعة ولذيذة الطعم.

المكونات:

2 حبة بطاطا كبيرة الحجم.

2 كوب لبن.

سكر.

2 ملعقة نشا.

فانيليا.

قرفة.

مكسرات.

طريقة التحضير:

أولًا تغسل البطاطا جيدًا، وتسلق أو تشوي في الفرن، حسب الرغبة، وبعد النضج اتركيها حتى تبرد.

تقشر البطاطا وتهرس جيدًا.

وضع اللبن المثلج والنشا على البطاطا، ويمكن وضع السكر على حسب الرغبة.

يذاب النشا في ربع كوب ماء، وتخلط جميع المكونات مع بعضها البعض بالهاند بلندر.

يرفع الخليط من على النار عندما تصل لمرحلة الغليان والحصول على قوام ثقيل، ويمكن تخفيفها باللبن والكريمة، حتى يصبح قوامها متماسك.

يوضع الخليط في أطباق التقديم ويزين بالمكسرات حسب الرغبة، ويقدم بالهنا والشفا.