متاح الآن “رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 وزارة العمل العراقية molsa.gov.iq جميع المحافظات

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية بدأو في البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي تعد من أكثر الأمور بحثاً خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رفع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على الموقع الرسمي للوزارة، حتى يتمكن المواطنين من الاستعلام بكل سهولة ويسر….

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن تخصيص رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 والتي أصبحت محور اهتمام عدد كبير من المواطنين، وكانت وزارة العمل أعلنت عن برنامج الرعاية الاجتماعية لعدد كبير من المواطنبن الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة والغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه تم تلقى آلا الطلبات للحصول على الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية، وأعلنت الوزارة عن عدد من الشروط الواجب توافرها للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيم في العراق اقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام للرجال.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

كما يجب ألا يكون المتقدم مستفيد في برامج الدعم الأخرى.

ألا يكون المستفيد لديه أصول أو عقارات.

كما يجب ألا يكون المتقدم موجود في داء الإيواء أو في السجن.

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023