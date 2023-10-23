فوائد شهادة البنك الأهلي 2023 بقيمة تصل حتى 25%

فوائد شهادة البنك الأهلي 2023 التي يبحث عنها الكثير من المواطنين للحصول على عائد بنظام شهري أو عائد بنظام سنوي، يقدم البنك المصري 4 أنواع من شهادات الادخار عملة محلية وعملة أجنبية وعملة وشهادة بلادي وشهادة الاستثمار، حيث تختلف قيمة الشهادة حسب المدة، وتبدأ الاسعار من 500 جنيه فيما فوق، لذلك يحاول الكثير أن يستثمرون أمولهم بهذه الطريق، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة ما فوائد شهادة البنك الأهلي 2023.

فوائد شهادة البنك الأهلي 2023

تمنحك شهادة البنك الأهلي المعروفة أكثر بشهادة الإدخار أو الاستثمار، وعند شراء شهادة الادخار من البنك الأهلي المصري تحصل على عائد مادي مناسب وتكلفة شراء الشهادة بسيطة مقارنةً بباقي البنوك، حيث تتم عملية شراء الشهادة في صور مختلفة يمكن من خلال البنوك في مواعيد العمل الرسمية، أو من خلال التطبيق الرسمي للبنك الأهلي أو من خلال زيارة الموقع الرسمي عبر الإنترنت، لكن يجب أن يكون لديك حساب بنكي مفعل لكي تقوم بعملية الشراء وتحويل العائد بشكل تلقائي كل شهر.

حيث تبدأ قيمة شهادة الاستثمار من 500 جنيه لفترة 10 سنوات ويكون العائد 10% وهناك شهادة أخرى لمدة سنة ويكون العائد المخصص 11.50% وهناك نوع آخر من شهادات الاستثمار فئة 500 جنيه لمدة عامين بنسبة 12 % نظام الربع سنوي، كما يوجد نوع أخر من شهادات الإدخار بالبنك الأهلي المصري وهي العملة المحلية والتي يكون قيمة العائد فيها يبدأ من 19% حتى 22% بقيمة 1000 جنيه بنظام 3 سنوات.

خطوات شراء شهادة البنك الأهلي إلكترونياً

بكل سهولة أصبح لأي شخص لديه حساب بنكي أن يقوم بشراء شهادة البنك الأهلي للحصول على الفائدة التي تتراوح نسبتها من 19 وحتى 22% ولاتمام عملية الشراء عليكم اتباع ما يلي: