طريقة عمل الخيار المخلل في البيت بكل سهولة وأحلى من الجاهز

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل الخيار المخلل، بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكنك تحضيره في المنزل بطريقة آمنة بدلًا من شرائه.

المكونات:

2 كيلو جرام من الخيار الصغير.

4 فصوص ثوم.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة ونصف من الملح.

ورقة واحدة لورى مجففة.

ملعقة صغيرة من الشبت الأخضر الطازج.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار المجفف.

كوب واحد من الخل.

برطمان فارغ ليساعد على تخزين الخيار المخلل.

طريقة التحضير:

أولًا يغسل الخيار جيدًا تحت الماء البارد.

أزيلي الأجزاء غير القابلة للأكل من الساق أو الزهور، ثم قطعي الخيار بطريقة طولية.

بعد الانتهاء من غسله وتنظيفه، أحضري فصوص الثوم اهرسيها ويضاف ذلك في البرطمان، مع وضع الشبت والفلفل الأحمر وورق اللورى معا، ثم أضيفي إليهم الملح على كوب من الماء لتذاب المكونات مع بعض.

ضعي وعاء حجمه صغير على درجة حرارة متوسطة، ثم أضيفي كوب الماء والخل وقلبي المزيج بشكل جيد حتى يصل القدر إلى الغليان، ثم أطفئي النار، وبعدها اسكبي المزيج الساخن من الوعاء إلى البرطمان، وحركيه لمدة دقائق.

أضيفي قطع الخيار إلى البرطمان الخاص بالتخزين وذلك بعد أن يبرد ويتخلص من حرارته تماما.

رتبي الخيار بشكل طولي ومتساو، حتى يبدأ البرطمان بالامتلاء بشكل كامل.

احرصي على غلق البرطمان بشكل محكم، واحفظيه في الثلاجة، وذلك لمدة بين يومين إلى 4 أيام قبل فتحه وتناول الخيار المخلل مع الوجبات اليومية.