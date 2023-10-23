في أقل من 10 دقائق حضري أحلى فطير مشلتت بخطوات بسيطة وسهلة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل الفطير المشلتت، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل الفطير المشلتت وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

2 كوب دقيق

طحينة

قشطة بلدي

عسل نحل

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ماء

سمنة

عسل أسود

جبنة

طريقة التحضير:

أولًا يخلط الدقيق والسكر والملح، ثم يضاف الماء للحصول على عجينة طرية.

يشكل العجين إلى كرات وسط واتركيها لترتاح.

تفرد العجينة بالنشابة، مع دهنها بالسمنة وتطبق إلى أربع أرباع مع الدهن بالسمنة.

تلم العجينة مع فردها في صينية بعد أن ترتاح مرة أخرى.

يدهن وجه العجينة بالسمنة مع وضعها في الفرن.

تلف عجينة الفطير المشلتت رول مع تقطيعها وفردها بالنشابة، وتسويتها على الطاسة مع دهنها بالسمنة السايحة.

تقطع عجينة الفطير المشلتت مع تقديمها مع العسل الأبيض أو القشطة أو الجبنة أو خليط العسل الأسود والطحينة.