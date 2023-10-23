بكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في جميع البنوك.. “اعرف حالا”

تواصل أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 اكتوبر في مصر استقرارها الكبير في جميع البنوك المحلية والأجنبية وذلك بعد الاستقرار الذي حل على سعر الدولار أمام كافة العملات الاجنبية المختلفة في البورصات العالمية، فطبقا لتعاملات صباح اليوم الاثنين فإن سعر الدولار شهد أعلى سعر للشراء في بنك أبوظبي الإسلامي حيث وصل نحو 30.90 جنيه، فيما جاء سعر الدولار للشراء في البنك المركزي المصري حوالي 30.83 جنيه، الجديد بالذكر أن إنضمام مصر إلى حزب البريكس ساعد بشكل كبير وفقا للخبراء على استقرار سعر الدولار في كافة البنوك.

بكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 أكتوبر

ولا تقتصر الرغبة في معرفة سعر الدولار أمام الجنيه على رجال الاعمال أو الاقتصاديين فقط حيث أصبح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشغل بال المواطن العادي المتخوف من حدوث ارتفاع جديد في سعره، وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك كالتالي: