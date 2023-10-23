مباراة الاتحاد والقوة الجوية الآن قناة SSC 1 وبين سبورت AFC مباشر “دوري أبطال آسيا 2023-24”

شاهد الآن مباراة الاتحاد والقوة الجوية بث مباشر قناة SSC HD1 وبين سبورت AFC، وقناة أبوظبي الرياضية وغيرها من القنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا 2023-24 حيث تقام مباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2024، وسيكون هذا اللقاء ديربي عربي مثير لعشاق كرة القدم.

موعد المباراة الاتحاد والقوة الجوية

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والقوة الجوية في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-24 مساء اليوم الإثنين الذي يوافق تاريخ 23 أكتوبر 2023.، وستقام المباراة في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية – الجوهرة. ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية، العراق، الكويت، قطر، الأردن ومصر، وفي الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات. هذه المباراة تأتي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-24.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية

يمكن متابعة مباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية مباشر على قناة SSC1 HD داخل السعودية، في حين يمكن مشاهدتها على قناة beIN Sports AFC HD في الدول الأخرى، وفيما يلي قائمة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية اليوم:

القناة المعلق قناة SSC Sports HD1 رؤوف خليف وعيسى الحربين قناة الكاس 10 HD خليل البلوشي قناة beIN SPORTS AFC 1 حسن العيدروس قناة أبوظبي آسيا 2 محمد الشامسي قناة دبي آسيا 2 أحمد العبيدلي

تشكيل الاتحاد السعودي الرسمي

المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: لويز فيليبي، أحمد بامسعود، الشنقيطي، عمر هوساوي.

الوسط: نجولو كانتي، إيجور كورنادو، الناشري.

الهجوم: جواو فيليبي جوتا، رومارينيو، صالح العمري

تشكيل القوة الجوية العراقي الرسمي

المرمى: محمد حميد فرحان

الدفاع: رسلان حنون، حمود مشعان همود، إبراهيم بايش، باكاي ندياي، غيث معروفي.

الوسط: فرانكو أتشو، محمد قاسم ماجد، سعد عبد الأمير.

الهجوم: علي جاسم، سيدريك حفيد.

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية بث مباشر

سيتم توفير بث المباشر مباراة الاتحاد والقوة الجوية عبر تطبيق “تود” وخدمة “بي إن كونكت” والباقة الرياضية من خدمة “شاهد VIP”، وفيما يلي جميع الطرق المتوفرة لمشاهدة مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية اليوم:

بين كونكت بث مباشر قنوات الكأس. تطبيق تود بث مباشر قناة ابوظبي. شاهد VIP البث المباشر على منصات التواصل الإجتماعي يوتيوب – تويتر – فيسبوك مواقع البث المباشر مثل: الاسطورة لبث المباريات.

يلا كورة

يلا لايف.

كورة لايف.

يلا شوت

ياسين تي في.

يحتل القوة الجوية المركز الأول في المجموعة بعد حصد 4 نقاط، بعد تعادلهم في الجولة الأولى مع سباهان وتحقيق الفوز في الجولة الثانية على أجمك.

من جانبه، فاز الاتحاد في المباراة الأولى أمام أجمك على أرضهم بملعب الأمير عبد الله الفيصل، ولكنه لم يشارك في المباراة الثانية أمام سباهان في إيران بسبب وجود تماثيل ذات رموز سياسية في الملعب.