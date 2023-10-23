“مبرووك للجميع”رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 جميع المحافظات العراقية mohesr.gov.iq

رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي الدور الثالث 2023، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابة الخاصة بطلاب السادس الاعدادي الدور الثالث ورفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي العراق الدور الثالث فتابعونا ….

رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي الدور الثالث 2023

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب عن رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي الدور الثالث 2023، حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لامتحانات السادس الاعدادي 2023 ، وأشارت الوزارة إلى أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 75%، وأشاد وزير التعليم العراقي بالدور الكبير التي قامت به وزارة التعليم منذ بداية العام الدراسي الجاري، وأكد أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث من خلال رابط وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية .

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023