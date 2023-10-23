ما هي القنوات الناقلة مباراة الأهلي و سيمبا الدوري الأفريقي 2023 الربع النهائي

هناك سؤال متكرر يطرح عشاق الساحرة المستديرة ويبحثون منذ عدة أيام على إجابته وهو ما هي القنوات الناقلة مباراة الأهلي و سيمبا الدوري الأفريقي 2023 من أجل متابعة الأحداث، حيث شهدت مباراة الذهاب بين الفريقين منافسة قوية جداً وتمكن الفريقين الأهلي وسيمبا التنزاني أن تكون نهاية المباراة إيجابية بالتعادل 2-2، وهذا يجعل الأمر صعب بالنسبة للفريقين.

لقد مضى الكثير ولن يتبقى سوى القليل على انطلاق مواجهة جديدة حاسمة بين الأهلي وسيمبا، لذلك البحث مازالت مستمر وبدون توقف عن معرفة جميع القنوات التي لديها حق نقل البث المباشر لمشاهدة المباراة والاستمتاع بالأجواء، ترقبوا معنا السطور التالية نستعرض لسيادتكم ما تبحثون عنه ما هي القنوات الناقلة مباراة الأهلي و سيمبا الدوري الأفريقي 2023.

ما هي القنوات الناقلة مباراة الأهلي و سيمبا الدوري الأفريقي 2023

هناك عدة قنوات رياضية فضائية أعلنت منذ ساعات عن مشاركتها في تلك البطولة وتمكنها من امتلاك حقوق البث بجانب القنوات الأساسية، حيث تشاهدون أجواء منافسة إياب الربع النهائي من الدوري الإفريقي بين الأهلي و سيمبا عبر القنوات التالية

القناة المصرية الرياضية الأولى أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق مؤمن حسن والمعلق محمد عفيفي.

يتم نقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضي 1.

كما يتم نقل البث المباشر عبر شاشة قناة SSC SPORT بصوت المعلق حماد العنزي.

وأخيراً عبر شاشة قناة بي ان سبورت 2 والذي يعلق فيها علي محمد علي.

الموعد الرسمي لمباراة الأهلي و سيمبا ربع نهائي الدوري الإفريقي

لقاء قوي ومنافسة وتحديات كثيرة ينتظر مشاهدتها ملايين الملايين من شتى الدول بين الأهلي وسيمبا ضمن منافسات إياب الربع النهائي من الدوري الافريقي موسم 2023، حيث تقام مباراة الفريقين غداً الثلاثاء 24 من أكتوبر الجاري ويلتقي فيها الفريقين على استاد القاهرة الدولي وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة 6 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.