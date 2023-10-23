عاجل “بأمر رئاسي” حقيقة زيادة معاشات نوفمبر 2023 بقيمة 500 جنية لفئات معينة فقط!

ينتظر العديد من أصحاب المعاشات موعد صرف معاش شهر نوفمبر عام 2023 حيث الزيادة الجديدة التي تم اعلانها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال زيارته لمدينة بني سويف ولمعرفة كل ما يخص معاشات شهر نوفمبر عام 2023 ومواعيد صرف المعاشات والأماكن التي يمكن صرف المعاش منها تابعوا معي هذا المقال.

حقيقة زيادة معاشات نوفمبر 2023

تم الاعلان من قبل وزارة المالية في آخر بيان لها عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر لعام 2023 وأنها سوف تبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر عام 2023 وتستمر لمدة خمس أيام حتى تنتهي يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر عام 2023 ويكون ذلك لنحو 11 مليون مواطن تقريبا، حيث أن معاشات شهر نوفمبر 2023 للفئة التي تحصل على معاش يتزايد عن 1000 جنيه يتم صرف معاشها في يوم واحد واثنين نوفمبر، ولا الفئه التي تحصل على معاش يزيد عن 1000 جنيه يتم صرف معاشها في يوم ثلاثة واربعه نوفمبر للفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه يصرف معاشها في يوم خمسه وسته نوفمبر 2023، وقد وافق مجلس النواب على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه والتي تصرف بأثر رجعي عن شهر اكتوبر ونوفمبر مع معاشات شهر نوفمبر.

اماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

يمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاش من عدة اماكن تعرفوا على الاماكن من قبل النقاط التالية: