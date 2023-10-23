“هتاخد الـ 1000 جنية كل شهر” لو كان عمرك بيتراوح لمواليد 1950-2000 .. مبروك عليك ياعم! الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يتم البحث من قبل العديد عن منحه العمالة الغير منتظمة ومعرفه كيفيه الاستعلام عنها كما انها تعتبر من اهم ما تقدمه الدولة في هذه الفترة للمواطنين لتخفيف من الاحوال الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم العديد من الخدمات للعمالة الغير منتظمة في مصر وذلك لتحسين معيشتهم نظرا لعدم وجود راتب ثابت لهم شهريا حتى يكونوا قادرين على أعباء المعيشة للاستعلام عن المنحة وشروط الحصول عليها وكيفية الاستعلام عنها إلكترونيا تابعوا معي هذا المقال.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يريد الكثير من المواطنين معرفه رابط الاستعلام عن حمله العمالة الغير منتظمة عام 2023 بعد ان اعلن المتحدث الرسمي لمنحه العمالة الغير منتظمة عن 1000 جنيه والتي قد أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن المقرر أن يتم التسجيل للحصول على المنحة من قبل الجهات الحكومية ويتم ذلك بعد إنشاء صندوق إعانة الطوارئ الذي أمر به الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستطيع المواطنين الاستعلام عن المنحة من خلال النقاط التالية: