“اللاعب ميسي يصدم العالم” من هو الفائز في جائزة الكرة الذهبية 2023 ؟.. وطريقة التصويت لأفضل لاعب

كانت جائزة الكرة الذهبية تسلم برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم ويكون ذلك بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول في السابق ولكن بداية من عام 2016 قد وقعت بعض المشاكل وتم الانفصال بين الطرفين فقامت مؤسسة كره القدم الاولى في العالم جائزة الفيفا الافضل وظلت المجلة الفرنسية التي اشتهرت في تقديم جائزتها حتى هذا اليوم ولا معرفه كل ما يخص جائزة الكرة الذهبية عام 2023 تابعوا معي هذا المقال.

من هو الفائز في جائزة الكرة الذهبية 2023

جائزة البالون دور هي جائزة ثانوية فردية تقدم للفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم وهي تقدم من فرنسا فوتبول وبدا تقديمها في عام 1956 وعلى الرغم من انه بين عام 2010 و2015 قام إبرام اتفاق مع الاتحاد الدولي وقام بدمج الجائزه مؤقتا مع جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم وانتهت الشراكة في عام 2016 وقد رجعت الجائزة الى سابق عهدها حين قام الاتحاد الدولي بالعودة الى الجائزة الثانوية الخاصة به، حيث انه قد تم بدء العد التنازلي على الحاصلين على الجائزه من الرجال والنساء أما عن جوائز كوبا لأفضل لاعب شاب و ياشين لأفضل حارس مرمى من المفترض ان تكون اقامته يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر عام 2023 ويكون ذلك في 10:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

طريقه التصويت على جائزة الكرة الذهبية

تستفتي مجلة فرانس فوتبول على قائمة 173 صحفيا حول العالم بشكل غير علني حيث يتم التصويت وفقا لثلاثة معايير رئيسيه قد تؤثر على الترتيب، يقوم كل عضو باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي يمنح الاول ست نقاط ويمنح الثاني أربع نقاط والثالث ثلاث نقاط ثم نقطتين ثم نقطه واحده فقط ويتم منح الجائزة للاعب الذي تم حصوله على أكبر عدد من النقاط.