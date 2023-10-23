“تردد قناة روتانا كوميدي 2023” .. استقبلها الآن بجودة عالية ROTANA COMEDY متاح على جميع الأقمار الصناعية

تقوم قناة روتانا كوميدي بعرض اجمل واشهر الافلام والمسرحيات الكوميدية على مدار الساعة حيث انها تقدم الافلام و المسلسلات العربية والخليجية وبرامج ترفيهية تعتبر مجموعة قنوات روتانا الاكثر بحثا وتداولا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لأنها تعطيك اكثر استمتاعا بداخل منزلك بأقوى محتوى كوميدي ودرامي بعيدا عن التجمعات خارج المنزل لمعرفة تردد قناة نايل كوميدي 2023 على القمر الصناعي نايل سات تابعوا معي هذا المقال.

تردد قناة روتانا كوميدي 2023

لمعرفة تردد قناة روتانا كوميدي 2023 على القمر الصناعي نايل سات تابعوا معي النقاط التالية:

تردد القناة: 12340.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

القمر الصناعي: نايل سات

مواعيد عرض المسلسلات والبرامج على قناة روتانا كوميدي

تعرض قناة روتانا كوميديا المحتوى الخاص بها من افلام ومسلسلات خليجية وكوميدية بشكل مجاني وبدون اي اشتراكات شهرية وتقوم أيضا ببث محتوى القناة على مدار 24 ساعة ويكون ذلك بدون أي فواصل إعلانية طويلة ولمعرفة مواعيد عرض المسلسلات والبرامج الأكثر مشاهدة على قناة روتانا كوميدي تابعوا معي: