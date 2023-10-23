مباراة الزوراء والنجمة الآن قناة أبوظبي (AD Sports 1) كأس الاتحاد الآسيوي 2023-24 

تنطلق بعد قليل مباراة الزوراء والنجمة مباشر الآن قناة أبوظبي (AD Sports 1) في كأس الاتحاد الآسيوي 2023 حيث نشهد لقاء قوي يجمع بين نادي الزوراء والنجمة اللبناني على ملعب البصرة الدوليّ. يأتي هذا اللقاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، ويحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين الذين يتأخران بنقطة واحدة في المركزين الثالث والرابع على التوالي. يسعى كلا الفريقين للفوز في هذه المواجهة للحفاظ على آمالهما في التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة.

موعد مباراة الزوراء والنجمة

من المقرر أن تقام مباراة الزوراء والنجمة مساء اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت العراق ولبنان والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات. ومن المتوقع أن يشهد ملعب البصرة الدوليّ حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم فريق الزوراء العراقي.

ملعب مدينة البصرة الرياضية

الجولة: (3)

المرحلة: دور المجموعات

SSC Sports HD1 بتعليق عائد العصيمي

أبوظبي 1 غير محدد

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء والنجمة

من المقرر أن تذاع المباراة مباشر عبر أبوظبي 1 اللية وستكون قناة beIN SPORTS HD AFC أيضَأ ناقلة لمباراة الزوراء العراقي ضد النجمة اللبناني مباشر اليوم، حيث ستقدم التعليق الرياضي حسن العيدروس، كما تذاع المباراة داخل السعودية عبر قناة SSC 1 بتعليق عائد العصيمي يتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومشوقًا، وسيكون للفريقين الجماهير ردود فعل إيجابية لدعم فرقهما وتحقيق الفوز في هذه المواجهة المهمة.

تشكيل الزوراء الرسمي

يبدأ الزوراء بتشكيلة تضم كل من:

في المرمى جلال هاشم.

وخط دفاع يتكون من مصطفى ناظم وأحمد عبد الحسين وميتهم جبار وحسن حبيب.

في خط الوسط، يتوقع أن يشارك مراد محمود وحسام كاظم وحسين فلاح وعلي محسن.

بينما سيكون جون كريستوفر وندوتومو في خط الهجوم.

يحتل الزوراء المركز رقم 3 ويتساوى مع النجمة الذي يحتل المركز رقم 4 في المجموعة الثالثة بنقطة واحدة.

مشاهدة مباراة الزوراء العراقي والنجمة بث مباشر

هناك العديد من الخيارات المتوفرة لمشاهدة بث مباشر مباراة الزوراء العراقي والنجمة اليوم، حيث يتم توفيرها عبر تطبيق “تود” وخدمة “بي إن كونكت” و”شاهد VIP”، كما تتوفر اياض بث مباشر قناة ابوظبي من خلال الموقع لرسمي. ومواقع البث المباشر مثل: يلا شوت الاسطورة لبث المباريات، يلا لايف، يلا كورة، ياسين تي في، كورة لايف. أو من خلال البث المباشر على منصات التواصل الإجتماعي يوتيوب – تويتر – فيسبوك.

تشكيل النجمة اللبناني الرسمي

أما النجمة اللبناني فمن المقرر أن يبدأ بتشكيلة تضم كل من: