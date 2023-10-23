عاجل “كلها يومين بس وهنرتاح” موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية في جميع المحافظات 2023

تم كشف من قبل مصادر حكومية عن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال ولذلك يترقب العديد من المواطنين موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية بعد الجدول التي قامت وزارة الكهرباء بتنزيله المواعيد اليومية عن قطع الكهرباء ولمعرفة المزيد من المعلومات حول موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية تابعوا معي هذا المقال.

موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية

تم تخفيف الأحمال كهربائية بمعدل يصل 1600 ميجا وات بعدما كان يصل الى 3000 ميجا وات ثم 2500 ميجا وات حيث كانت تشهد الاوامر السابقة تخفيف الأحمال بداية من شهر أكتوبر الذي يبدأ فيه انخفاض درجة حرارة الطقس حتى تعود لمعدلاتها الطبيعية ويبدا المواطنون في إغلاق التكيفات لتعود معدلات الاحمال كما كانت، وقد اعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من قبل الحكومة اتخاذ إجراءات لمواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وقد ضمت هذه الاجراءات استيراد الكثير من الوقود وتنظيم العمل اون لاين لمده يوم في الاسبوع ويكون ذلك من خلال شهر أغسطس لبعض الجهات والوزارات الحكومية ويكون ذلك في إطار جهود الحكومة في تخفيف الأحمال الكهربائية ان تجاوزت درجة الحرارة 35 درجة مئوية، كما أوضح مدبولي أنه يمكن ارتفاع درجة الحرارة الشمسية إلى 44 درجة مئوية ويستدعي هذا الحاجة المستمرة لتوفير الطاقة من مصادر مثل الغاز الطبيعي والمازوت وتابع ايضا رئيس الوزراء أن المواطن كان يطالب بمعرفة مواعيد قطع الكهرباء حيث تم تحديد التوقيتات على مستوى الجمهورية حتى يكون المواطن على ضرائب الفترة الزمنية التي سيتم فيها قطع الكهرباء.