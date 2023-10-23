“هتصرف بدل الشهر أتنين” مبلغ الفرد في التموين شهر نوفمبر 2023 بعد الزيادة هيوصل للفرد 150ج

مبلغ الفرد في التموين شهر نوفمبر 2023 تم تداول مؤخرًا موضوع تخصيص الحصص التموينية للأفراد خلال شهر نوفمبر، وذلك بعد التصريحات الصادرة عن وزير التموين، ويهدف هذا الإعلان إلى تسليط الضوء على مقدار التموين المخصص لكل فرد خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى متابعة تغييرات أسعار السلع الجديدة وتحديد تواريخ انتهاء صرف المقررات والحصص التموينية لأصحاب بطاقات التموين.

مبلغ الفرد في التموين شهر نوفمبر 2023

خلال شهر نوفمبر، يتم تخصيص مبلغ 50 جنيهًا كقيمة دعم شهري لكل فرد مستفيد من بطاقة التموين، يمكن استخدام هذا المبلغ لشراء مجموعة متنوعة من السلع التموينية، على سبيل المثال، يمكن استخدام 30 جنيهًا لشراء زجاجة زيت و12.5 جنيهًا لشراء كيس سكر. والباقي يمكن استخدامه لشراء سلع تموينية أخرى مثل المكرونة.

عدد المستفيدين من هذا الدعم يقدر بحوالي 64 مليون مواطن تقريبًا، ويمكن لهؤلاء الأفراد الحصول على ما يصل إلى 32 سلعة شهريًا من خلال حوالي 40,000 نقطة توزيع تموينية متنوعة، ويتم صرف التموين لشهر نوفمبر حتى نهاية الشهر، ويتم تحديد حصص السلع بناءً على عدد أفراد الأسرة المسجلين على بطاقة التموين.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر

إليك أسعار بعض السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023 وفقًا لمعلومات وزارة التموين: