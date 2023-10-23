عاجل “رابط التقديم على قرعة الحج في مصر 2024”.. كلها أيام والتقديم يخلص سارع في الدخول

تم بدء في قبول طلبات التقدم للعمرة لعام 1445 هجريا 2024 ميلاديا وسوف تبدأ وزارة الداخلية بتلقي الطلبات من بداية يوم السبت الى يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر المقبل حيث انها يتم استقبال الطلبات في جميع مراكز الشرطة والأقسام وفي كل مديريات الأمن ولمعرفة المزيد من المعلومات حول التقديم على قرعة الحج عام 2024 الكترونيا تابعوا معي هذا المقال.

رابط التقديم على قرعة الحج في مصر 2024

قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن تفاصيل قرعة الحج في جميع مراكز وأقسام الشرطة أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للشئون الإدارية بوابه وزاره الداخلية عبر شبكه الانترنت او الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك حيث أنه يتم تقديم الاوراق المطلوبة لحج القرعة ابتداء من يوم السبت الموافق 21/10/2023 إلى يوم الاثنين الموافق 6/11/2023 ويمكنكم التقديم من خلال واحدة من الطرق التالية: