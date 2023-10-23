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عاجل “رابط التقديم على قرعة الحج في مصر 2024”.. كلها أيام والتقديم يخلص سارع في الدخول
تم بدء في قبول طلبات التقدم للعمرة لعام 1445 هجريا 2024 ميلاديا وسوف تبدأ وزارة الداخلية بتلقي الطلبات من بداية يوم السبت الى يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر المقبل حيث انها يتم استقبال الطلبات في جميع مراكز الشرطة والأقسام وفي كل مديريات الأمن ولمعرفة المزيد من المعلومات حول التقديم على قرعة الحج عام 2024 الكترونيا تابعوا معي هذا المقال.
رابط التقديم على قرعة الحج في مصر 2024
قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن تفاصيل قرعة الحج في جميع مراكز وأقسام الشرطة أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للشئون الإدارية بوابه وزاره الداخلية عبر شبكه الانترنت او الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك حيث أنه يتم تقديم الاوراق المطلوبة لحج القرعة ابتداء من يوم السبت الموافق 21/10/2023 إلى يوم الاثنين الموافق 6/11/2023 ويمكنكم التقديم من خلال واحدة من الطرق التالية:
- يمكنكم التقديم من خلال مراكز وأقسام الشرطة في جميع مديريات الأمن دون التقيد بمحل إقامة معين.
- يمكنكم التقديم من خلال موقع الالكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابه وزاره الداخلية من خلال شبكة المعلومات الدولية الانترنت.
- ويمكنكم التقدم عن طريق الاتصال من خلال الخدمة الصوتية على رقم 0227953000 وذلك وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية لأنه في حاله انتهاء سريانها لا يتم قبول الطلب، ويكون ذلك من خلال مواعيد مقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية حيث انه يتم اجراء القرعة من خلال الحصة المخصصة للمحافظة التي يتبع لها محل الإقامة الخاص بمقدم الطلب الذي يكون مدون على بطاقة الرقم القومي الخاصة به.