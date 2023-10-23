هتعرف معلومات لأول مره على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك “الطبيعية كلها قدام عينيك” متاحة على جميع الأقمار الصناعية

يتم الكثير من محبي المعلومات عن الحيوانات البرية بالوطن العربي بمشاهده قناه ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات وذلك لكونها من أهم القنوات التي تهتم بالطبيعة وعالم الحيوان ويعتبر هذا المجال محور اهتمام الكثير من الناس في الوطن العربي ونظرا لانتشار اخبار حول تغير التردد الخاص بقناة ناشونال جيوغرافيك وسوف نعرض لكم في هذا المقال التردد الحالي الخاص بالقناة تابعوا معي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكنكم تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات من خلال النقاط التالية:

التردد: 11411.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي H.

خطوات تنزيل قناة ناشونال جيوغرافيك

هناك عده خطوات يجب الالتزام بها بعد معرفة تردد القناة القمر الصناعي ومعدل الترميز معامل تصحيح الخطأ والاستقطاب حتى تقوم بإدخال المعلومات الصحيحة ليتم تنزيل القناة بكل سهوله ويمكنكم ادخال المعلومات المطلوبة لتنزيل القناة من خلال اتباع النقاط التالية: