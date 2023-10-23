رابط تسجيل التكميلي 2023 الاردن بالخطوات moe.gov.jo الدورة التكميلية الثانية والاوراق المطلوبة

رابط تسجيل التكميلي 2023 الاردن بالخطوات، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن تخصيص رابط الكتروني خاص للتقديم في الامتحان التكميلي تيسيراً على الطلاب دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والتكدس في المدارس والجامعات، ومن خلال هذا المثال سوف نتعرف على أهم التفاصيل فتابعونا …..

تسجيل التكميلي 2023

يسعى عدد كبير من الطلاب في شتى المحافظات الأردنية عن رابط تسجيل التكميلي 2023 الاردن ، والتي أعلنت عنه وزارة التعليم الأردنية خلال الساعات الأخيرة، والذي من خلاله سوف يتمكن الطلاب من التسجيل بكل سهولة ويسر، وأكدت الوزارة على الطلاب سرعة التقديم للامتحان التكميلي مع مراعاة الشروط التي أعلنت عنها الوزارة حتى لا يتم رفض طلب التسجيل، ومن خلال الخطوات الآتية سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل في التكميلي الاردن 2023 الدورة الثانية .

خطوات التسجيل في التكميلي الدورة الثانية

في البداية يجب على الطالب زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردن .

ثم اضغط على الامتحان التكميلي .

ادخل الرقم الوطني .

ثم ادخل تاريخ ميلاد الطالب.

اضغط على تسجيل الدخول.

سجل بيانات الطالب المراد في تسجيل بياناته.

ثم قد بسداد رسوم التسجيل بالطريقة المناسبة لك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

ثم اضغط على ارسال الطلب.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الدورة الثانية 2023

وأعلنت وزارة التعليم الأردنية عن عدد من المستندات والأوراق المطلوبة تتقديم في الامتحان التكميلي الاردن 2023، والتي جاءت كالتالي: